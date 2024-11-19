Хвилина мовчання на честь Павла ЛИСОБЕЯ

“Завжди встигав сказати ‘люблю тебе’,” – згадує кохана Ольга про 20-річного Павла ЛИСОБЕЯ, який віддав життя 6 травня 2022 року під час оборони “Азовсталі”.



Льотчик за покликанням, він навчався у Кременчуцькому льотному коледжі, мріючи про небо. Але коли над Україною нависла загроза, Павло без вагань залишив навчання і обрав шлях воїна полку “Азов”.



“Він дуже рвався захищати Україну, саме в ‘Азов’,” – розповідає друг Олег. – “Пройшов серйозний відбір, сувору підготовку. Він був класним другом. Таку людину не замінити.”



Своїм останнім прихистком Павло обрав Маріуполь, де мужньо боронив “Азовсталь” до останнього подиху. Лише через півроку після загибелі його тіло повернулось додому.



За героїзм Павло ЛИСОБЕЙ посмертно нагороджений орденом “За мужність” III ступеня та удостоєний звання “Почесний громадянин міста Тернополя”.



Павло залишив батьків Руслана і Віру, сестру, брата та кохану Ольгу. Його поховали 8 листопада 2022 року на Микулинецькому кладовищі у Тернополі.

За інф. Тернопільської міської ради