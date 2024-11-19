У Тернопільській обласній військовій адміністрації відбулася нарада під головуванням начальника ОВА В’ячеслава Негоди щодо питання стану дотримання прав дітей у Новосільській спеціальній школі. Основною темою стало розслідування можливих порушень, про які раніше повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Згідно з даними, отриманими в результаті моніторингового візиту представників омбудсмена, у Новосільській школі, шо діти живуть в жахливих умовах і їх обзивали “скотами” та забороняли плакати.