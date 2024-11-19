“Фактів насильства у закладі не виявлено”, – заявляє тернопільська влада про спецшколу, де дітей обзивали “скотами” та забороняли плакати
У Тернопільській обласній військовій адміністрації відбулася нарада під головуванням начальника ОВА В’ячеслава Негоди щодо питання стану дотримання прав дітей у Новосільській спеціальній школі. Основною темою стало розслідування можливих порушень, про які раніше повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
Згідно з даними, отриманими в результаті моніторингового візиту представників омбудсмена, у Новосільській школі, шо діти живуть в жахливих умовах і їх обзивали “скотами” та забороняли плакати.
- Також 15 листопада відбулося виїзне засідання комісії з проведення службового розслідування до Новосільської спеціальної школи. Згідно з попереднім звітом, фактів насильства у закладі не виявлено. Водночас керівництво ОВА ініціювало проведення інституційного аудиту школи, аби детально оцінити матеріально-технічний стан, методики навчання та умови утримання дітей. З ініціативи департаменту освіти і науки та департаменту охорони здоров’я Тернопільської ОВА було проведено два медичні огляди учнів закладу. Проблем із фінансуванням школи не виявлено, проте для остаточних висновків очікують результати аудиту.
Начальник Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода дав доручення правоохоронним органам якнайшвидше надати висновки перевірок та аудиту, які стануть основою для ухвалення подальших рішень. Водночас він рекомендував Тернопільській обласній раді, яка відповідно до законодавства є власником закладу, провести службове розслідування. У разі підтвердження фактів зазначених порушень – розглянути питання про доцільність перебування на займаній посаді керівниці школи.