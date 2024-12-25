Хвилина мовчання на честь Романа СТЕЦЮКА

Випускник футбольної школи, він грав за різні команди Тернопільщини. Коли почалося повномасштабне вторгнення, без вагань обрав шлях захисника України. “Хто, як не я?” – такими були його слова, коли йшов на фронт. З перших днів війни перебував на передовій, захищаючи рідну землю.