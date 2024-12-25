У Різдвяну ніч росія завдала удару по теплоелектростанціям:

Сьогодні рф здійснила чергову масовану терористичну атаку на енергетичну інфраструктуру України. Атаковано теплоелектростанції ДТЕК.

Внаслідок масованої атаки було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення обстрілів енергетики оперативно розпочали усунення їх наслідків та відновлення роботи обладнання.

‼️Цього року це вже тринадцята масована атака на українську енергетику і десята масована атака на енергетичні підприємства компанії.

Всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 200 разів