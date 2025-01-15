Хвилина мовчання на честь Юрія НАЛИВАЙЧУКА

Життєрадісний та щирий Юрій НАЛИВАЙЧУК завжди був душею компанії. Його усмішка та вміння підтримати у важку хвилину запам’яталися всім, хто його знав.

Після навчання в технічному коледжі та строкової служби працював на різних роботах, але коли прийшла загроза – одним з перших став на захист України у складі батальйону “Збруч”.

Пройшов найгарячіші точки війни – Дебальцеве, Вуглегірськ, Авдіївку. Побратими згадують його як справжнього патріота, який завжди був готовий прийти на допомогу.

Трагічна пожежа в польовому таборі у селі Червоний Чабан на Херсонщині обірвала життя 38-річного воїна 1 лютого 2015 року.

За мужність у захисті України удостоєний звань почесного громадянина міста й області. Його пам’ять увічнена на меморіальній дошці рідної школи №9.

У невимовному горі залишились дружина Наталія та донька Юлія, які бережуть світлу пам’ять про люблячого чоловіка і батька.