Тернополяни вирішили, хто стане народним депутатом від обласного центру

Команда «Сили Людей» Тернополя вже має свого кандидата на вибори до Верховної ради. Ним став Іван Сороколіт.

«Сила Людей» спочатку обрала з-поміж себе шляхом таємного голосування 7 найавторитетніших лідерів.

А тоді провела перший в Тернополі відкритий публічний праймеріз. Участь в голосуванні взяв 791 учасник.

Іван Сороколіт -отримав 25,92% підтримки.

Василь Деревенчук – 20,48%

Ігор Турський – 17,57%

Олег Різник – 16,56%

Святослав Абрам’юк – 7,71%

Людмила Чеховська – 7,08%

Андрій Столяров – 1,14%

Важко визначитись. Довіряю Силі Людей обрати кандидата самостійно – 3,54%