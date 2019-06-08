Тернополяни вирішили, хто стане народним депутатом від обласного центру
Команда «Сили Людей» Тернополя вже має свого кандидата на вибори до Верховної ради. Ним став Іван Сороколіт.
«Сила Людей» спочатку обрала з-поміж себе шляхом таємного голосування 7 найавторитетніших лідерів.
А тоді провела перший в Тернополі відкритий публічний праймеріз. Участь в голосуванні взяв 791 учасник.
Іван Сороколіт -отримав 25,92% підтримки.
Василь Деревенчук – 20,48%
Ігор Турський – 17,57%
Олег Різник – 16,56%
Святослав Абрам’юк – 7,71%
Людмила Чеховська – 7,08%
Андрій Столяров – 1,14%
Важко визначитись. Довіряю Силі Людей обрати кандидата самостійно – 3,54%