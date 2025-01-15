Герої серед нас. Андрій Сухенко з Тернополя отримав «Хрест хоробрих»

В районі виконання бойових завдань військовослужбовця 83 окремого батальйону 105 окрема бригада територіальної оборони ЗСУ , сержанта Андрія СУХЕНКА, нагородили відзнакою Головнокомандувача ЗСУ «Хрест хоробрих».

Цю почесну нагороду отримав тернополянин, який до початку повномасштабного російського вторгнення працював на заводі «ОПІЛЛЯ». Відразу з початком війни Андрій не залишився осторонь: разом з сотнями земляків-однодумців пішов у військомат, рішуче вирішивши захищати свою Батьківщину, попри хвилювання дружини та переживання родини.

З 26 лютого 2022 року Андрій служить у Збройних силах України, пройшовши шлях від солдата стрільця до командира взводу, і отримавши звання сержант. Під час виконання обов’язків командира стрілецького взводу він проявив неймовірну мужність і героїзм. Виконуючи завдання в бойовій обстановці, Андрій не лише утримував зайняті позиції, а й, попри отриману акубаротравму, зміг врятувати життя двом пораненим товаришам, вивівши їх з-під мінометного обстрілу. Його рішучі дії дозволили уникнути загибелі, оскільки місце, яке вони займали, зазнало прямого влучення міни.