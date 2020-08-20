В одному з університетів Тернополя припиняється простій

З 25 серпня у Тернопільському національному економічному університеті припиняється простій, – про це повідомляють у навчальному закладі

Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 641 та на виконання рішення ректорату від 18 серпня 2020 року (протокол № 1) у зв’язку з пом’якшенням карантинних заходів підписано наказ припинити з 25 серпня 2020 року простій працівникам, визначеним наказом від 6 квітня 2020 року № 85-К/тр.

У навчальному закладі просять керівників структурних підрозділів до 21 серпня 2020 року ознайомити з наказом підлеглих працівників, які перебувають на простої.