На Донеччині загинув захисник із Тернопільщини Михайло Чиснюк

Трагічна звістка надійшла до Тернопільщини: 19 липня 2025 року в районі населеного пункту Карлівка Донецької області, виконуючи бойове завдання, загинув солдат Чиснюк Михайло Іванович — житель села Пилатківці Борщівської громади.

Військовослужбовець 1989 року народження віддав своє життя внаслідок мінометного обстрілу з боку російських окупантів. Вірний військовій присязі, він до останнього виконував обов’язок перед Україною, захищаючи її незалежність і свободу.

Про загибель воїна повідомили в Другому відділі Чортківського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Михайло Чиснюк назавжди залишиться у пам’яті побратимів, земляків та всіх, хто знав його особисто. Вічна слава і шана Герою.

Рідним та близьким висловлюють щирі співчуття.