У Монастириськах водій збив дружину та доньку священника: громаду просять про молитву

У місті Монастириська сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждали мати та п’ятирічна дитина. Їх із тілесними ушкодженнями доправили до медичних закладів у Тернополі. Повідомляє відділ комунікації Тернопільської області.

За попередньою інформацією, на жінку з дитиною скоїв наїзд водій автомобіля Daewoo Lanos. За кермом перебував 50-річний житель одного з сіл Монастириської громади.

Наразі обоє потерпілих перебувають під наглядом лікарів. У дитини медики діагностували незначні травми. Жінка також зазнала тілесних ушкоджень, однак їхній стан оцінюють як стабільний.

Обставини аварії встановлюють поліцейські. Розглядається питання про притягнення водія до адміністративної відповідальності за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення — порушення правил дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження потерпілим.

Із проханням про молитву до громади звернувся о. Руслан Нагірний, зазначивши:

«Дорогі парафіяни! Прошу про молитву за Мар’яну і Марію — це дружина й дитина о. Степана Заворотняка з Коропця. Їх збила машина в Монастириську. Наразі вони в лікарнях у Тернополі».