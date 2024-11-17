На війні загинув Ігор Бохенко з Тернопільщини

Знову війна забрала життя воїна з Підволочиської громади., повідомляють у селищній раді.

11 листопада 2024 року на Донецькому напрямку від отриманого поранення під час виконання бойового завдання, помер житель села Хмелиська, сержант 33-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ ЗСУ, мужній воїн БОХЕНКО Ігор Олегович (1981 р.н).

🙏Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та друзям Героя. Нехай світла пам’ять про його відвагу, незламність і жертовність завжди живе в наших серцях.

Ми розділяємо Ваш біль і схиляємо голови в скорботі за Воїном, який віддав своє життя за мир і свободу України.

🇺🇦Вічна памʼять та шана Герою!

Герої не вмирають!