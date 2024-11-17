росіяни завдають масований удар по енергетиці – Галущенко

Росіяни зранку 17 листопада завдають масований ракетний удар по українській енергетиці.

Про це повідомляє міністр енергетики Герман Галущенко.

“Відбувається чергова масована атака на енергосистему.

Ворог атакує об’єкти генерації та передачі електроенергіі по всій Україні. Оператор системи передачі терміново ввів режим екстрених відключень електроенергії. Де можливо, рятувальники і енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків”, – йдеться у повідомленні.