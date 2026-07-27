Майже 24 млн грн податкової знижки вже отримали жителі Тернопільщини

Станом на початок липня цього року 4419 жителів Тернопільської області задекларували 140,7 млн грн витрат з метою отримання податкової знижки. Сума податку, що підлягає поверненню, становить 25,2 млн гривень.

Найпопулярнішою підставою для отримання знижки залишається оплата навчання – 3632 декларацій (82%). Також 755 осіб (17%) задекларували витрати на довгострокове страхування життя; 20 – відсотки за іпотечними кредитами; 6 – витрати на допоміжні репродуктивні технології.

Уже повернуто 23,8 млн грн податкової знижки 4172 громадянам.

Скористатися правом на податкову знижку за підсумками попереднього року можна до 31 грудня включно. Така можливість доступна громадянам, які отримують офіційну заробітну плату, з якої сплачено податок на доходи фізичних осіб.

Як отримати податкову знижку та які документи для цього потрібні – у відеороз’ясненні за посиланням: https://www.facebook.com/reel/1923858004966736