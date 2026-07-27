У Тернополі водій Mazda врізався в електроопору

У Тернополі на вулиці Степана Будного сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Mazda.

За інформацією патрульної поліції, 21-річний водій не впорався з керуванням, унаслідок чого автомобіль здійснив наїзд на електроопору.

На щастя, в аварії ніхто не постраждав.

Патрульні склали на водія адміністративний протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення Правил дорожнього руху, що призвело до ДТП).

У поліції закликають водіїв бути уважними за кермом, дотримуватися безпечної швидкості та, у разі втоми, робити перерву перед продовженням поїздки.