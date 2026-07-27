Сильна течія забрала життя 24-річного чоловіка: ще одна трагедія сталася у Кременці

Дві трагедії на водоймах Тернопільщини сталися 25 та 26 липня. Загинули двоє чоловіків — 24-річний житель Бережан та 65-річний кременчанин. За фактами смертей правоохоронці розпочали кримінальні провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з поміткою «нещасний випадок».

Перша трагедія сталася 25 липня поблизу села Горигляди Чортківського району на річці Дністер. Близько 17:19 до поліції звернувся житель Бережан і повідомив, що під час відпочинку втопився його товариш.

Як встановили правоохоронці, двоє чоловіків перепливали Дністер, перетягуючи човен із берега Тернопільської області до берега Івано-Франківської. Поблизу села Одаїв 24-річного чоловіка почала зносити сильна течія. Згодом він зник під водою.

Товариш одразу повідомив про подію поліцію та рятувальників. Пошуки тривали майже дві доби. Тіло загиблого виявили рятувальники вже на території Івано-Франківської області.

Ще одна трагедія сталася 26 липня у Кременці. Близько 10:17 до поліції звернувся місцевий житель, який повідомив, що його знайомий перебував у ставку, однак на берег не повернувся.

На місце події прибули поліцейські та рятувальники ДСНС. За кілька годин вони підняли з дна водойми тіло 65-річного чоловіка.

Обставини обох смертей встановлюють слідчі.

Правоохоронці закликають жителів області бути максимально обережними біля водойм: купатися лише у спеціально облаштованих та дозволених місцях, не переоцінювати власні сили, не намагатися перепливати широкі річки із сильною течією та не заходити у воду після вживання алкоголю.

Якщо людина тоне або зникла під водою, необхідно негайно телефонувати за номерами 102 або 101.