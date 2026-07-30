На війні загинув бойовий командир Олександр Зозуля з Тернопільщини

В КНП «Монастириська міська лікарня» Монастириської міської ради повідомили про важку втрату. На війні загинув бойовий командир, лейтенант, захисник України Олександр Олексійович Зозуля.

Полеглий воїн був чоловіком фізичної терапевтки лікарні Марини Левченко.

У медичному закладі висловили щирі співчуття родині загиблого.

«На жаль, словами важко загоїти в серці болючу рану втрати. Адже смерть найріднішої людини – велике випробування. В цю гірку мить поділяємо горе Вашої сім’ї та разом з Вами схиляємо голову в глибокій скорботі», – йдеться у дописі.

У лікарні наголосили, що пам’ять про захисника України назавжди залишиться у серцях тих, хто його знав.

Вічна пам’ять Герою.