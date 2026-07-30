Шкільні рюкзаки для дітей та підлітків — огляд найкращих моделей від JD

У шкільних рюкзаках можна вмістити все життя. Усередині ти знайдеш не лише пенал і зошит з математики, а й колекційну картку з Покемоном, квиток на перший матч сезону та світшот, позичений у друга, який так сподобався, що залишився назавжди. Ззовні висить брелок із блайнд-бокса, а в бічній кишені — фляга з пронесеним газованим напоєм замість води, яку налила мама. Якщо він має вмістити стільки всього, нехай буде ідеальним. Переглянь наш огляд моделей від JD.

Nike JDI Mini: для гарного старту

Компактний, легкий рюкзак, ідеальний для дітей, які тільки починають ходити до школи. Він має справді широкі, м’які плечові ремені, завдяки яким вага добре розподіляється на спині, та зручну застібку на двосторонню блискавку. Не обійшлося й без внутрішньої кишені, в якій можна сховати улюблену фігурку з Minecraft, а також зовнішньої кишені для дрібничок, що завжди під рукою, та бічних кишень із сітки. На увагу заслуговує великий брелок у формі Swoosh: адже варто виглядати круто незалежно від віку. Кожен першокласник тобі це підтвердить.





Nike Elemental: зручна класика

Шкільні рюкзаки Nike — це безпрограшний вибір: вони легкі, міцні та функціональні. Модель Nike Elemental має все те, що нам подобається в колекції з логотипом Swoosh, наприклад, м’які плечові ремені та м’яку стьобану спинку. Також на ньому є гумовий принт AIR, який надає йому виразного вуличного стилю… і невеличкий game changer: прикріплену пенал-сумочку. Здавалося б, дрібниця, але вона значно полегшує життя. При нагоді ознайомся й з іншими класичними моделями з логотипом Swoosh, такими як Nike Heritage та Nike Hayward — вони теж не підведуть.

Jordan Jam Air Patrol: власний командний центр

Рюкзак для досвідчених: не тільки місткий, але й розділений на практичні секції. Дві окремі камери на блискавці дозволяють безпечно переносити ноутбук, а зберігання дрібниць полегшують додаткові кишені: спереду, з боків і на спині — остання ідеально підходить для речей категорії «топ-секрет» (хоча ми аж ніяк не закликаємо складати туди шпаргалки!). М’які плечові ремені можна закріпити на грудях за допомогою ременів із пряжкою, що дуже зручно під час тривалих прогулянок. Варто також пам’ятати, що шкільні рюкзаки Jordan — це не лише функціональність, а й дизайн. Великі принти, контрастні кольори та, звісно, логотип Jumpman на почесному місці — це візитні картки бренду.

Nike ACG Daymax: функціональність для активного відпочинку на щодень

У JD ти знайдеш шкільні рюкзаки Nike, які однаково добре підійдуть як для походів у дику природу, так і для контрольної роботи з української мови (дехто сказав би, що навіть краще): і ця модель, безперечно, належить до таких. Містке основне відділення, кишені на застібках з боків і спереду забезпечують багато місця для зберігання речей, яке ще збільшують регульовані бічні ремені та ремінь на пряжці спереду. Коли знадобиться кудись засунути запас фрикадельок у томатному соусі та надувний матрац, взятий у намет замість карімати, він стане у нагоді. Виготовлена з нейлону кришка забезпечує моделі водонепроникність, а м’яка вставка на спині та регульовані м’які плечові ремені роблять так, що його вагу майже не відчуваєш. А коли рюкзак повернеться з походу на природу і знову буде змушений тягнутися вранці до школи, внутрішня кишеня на блискавці вмістить більшість ноутбуків.

Nike Heritage: спортивна сумка з характером

Легкі мінімалістичні сумки не обов’язково стануть гарною альтернативою традиційним рюкзакам (особливо якщо, крім підручників, до школи потрібно брати ноутбук), але мають безліч інших застосувань. Вони ідеально підійдуть як сумка для взуття чи спортивного одягу: до школи або на тренування після занять. А ще під час прогулянок із друзями, коли потрібно взяти з собою лише телефон і пляшку води. Учні старших класів люблять їх за недбалий стиль: замість застібки достатньо просто затягнути шнуркові ремінці. Модель Nike, яка привернула нашу увагу, також має окрему кишеню на блискавку, завдяки чому не доведеться турбуватися про цінні дрібнички. І логотип бренду розміром XXL: адже ніхто не переконає нас, що аксесуари не вибирають також заради стилю.



Початок навчального року наближається швидше, ніж ти думаєш: час збиратися. Заглянь до JD Sports — не тільки за рюкзаком. Завжди краще йти на перше в цьому році заняття з математики в новому вбранні.



