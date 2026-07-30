На Тернопільщині є робота для працівників медичної сфери

Здоров’я людей щодня залежить від тих, хто обирає медицину своєю професією. Лікарі, медичні сестри, фельдшери та молодший медичний персонал залишаються серед найбільш затребуваних працівників на ринку праці. Особливо сьогодні, коли потреба у кваліфікованих медичних кадрах залишається стабільно високою.

Загалом, з початку цього року роботодавці Тернопільщини пропонували 275 вакансій для медпрацівників. Більшість з них вже укомплектовані. На сьогодні місцеві підрозділи Тернопільського обласного центру зайнятості пропонують шукачам роботи 31 актуальну вакансію медичного напрямку.

Найбільший попит на:

лікарів (12 вакансій);

медсестер/медбратів (17 вакансії);

молодший медперсонал (2 вакансії).

Зокрема, роботодавці шукають трьох сімейних лікарів і трьох лікарів ветеринарної медицини. Також відкриті вакансії лікаря-терапевта, невропатолога, ендокринолога, офтальмолога, рентгенолога та лаборанта. Є пропозиції роботи для фельдшерів, медичних сестер, молодших медичних сестер та інших працівників медичної сфери.

Пропонують роботу й для фельдшерів, медсестер, молодших медсестер та інших працівників медичної сфери.

Роботодавці пропонують:

25 тис. грн – помічнику ветеринара;

22 тис.грн. – лікарям ветеринарної медицини;

20 тис. грн – сімейним лікарям та терапевту;

11 тис. грн – молодшим медсестрам.

На сьогодні через службу зайнятості області шукають роботу 62 фахівці медичної сфери, в основному це сестри медичні (брати медичні) та молодші медичні сестри (санітарки).

Ознайомитися з актуальними вакансіями можна у підрозділах Тернопільського обласного центру зайнятості або на Єдиному порталі вакансій.