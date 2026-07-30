Парафіяни УПЦ МП вирушили хресною ходою з Волині до Почаївської лаври

На Волині парафіяни УПЦ МП вирушили хресною дорогою до Почаївської лаври, яку нещодавно Державна служба з етнополітики та свободи совісті визнала афілійованою з Російською православною церквою.

Відео хресної ходи поширив у Фейсбуці ветеран російсько-української війни, історик Віктор Пермяков, передає Укрінформ.

“Відео зроблене сьогодні в с. Соловичі Волинської області. Важко сказати, але тут приблизно кілька тисяч людей. Ідуть вони до Свято-Успенської Почаївської Лаври в Тернопільську область”, – написав Пермяков.

Укрінформ звернувся до місцевої влади та правоохоронних органів із запитом щодо законності проведення цього масового заходу та очікує на відповідь.

Як повідомляв Укрінформ, 22 липня ДЕСС оприлюднила висновок дослідження щодо наявності ознак афілійованості Почаївської Свято-Успенської лаври з Російською православною церквою – іноземною релігійною організацією, діяльність якої заборонена в Україні.

Зокрема, ДЕСС зазначає, що Почаївська лавра є структурним підрозділом Української православної церкви та входить до складу Київської митрополії УПЦ, яка відповідно до законодавства України визнана афілійованою з РПЦ.

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті дала Почаївській лаврі УПЦ 30 днів на виконання припису про усунення порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації.