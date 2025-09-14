Проблеми на залізниці Київщини: обʼїзні маршрути через надзвичайну подію

Через надзвичайну подію на Київщині, на ліквідацію наслідків якої працюють ДСНС, залізничники та інші служби, виникли затримки на маршрутах пасажирських поїздів. Протягом дня можливі затримки до 2-3 годин, поки поїзди слідують обʼїзними маршрутами.

Актуальна інформація про затримки та зміни маршрутів доступна на офіційному сайті: uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform

Змінені маршрути:

🔹 Через Коростень курсують:

№1/123 Харків — Ворохта, Івано-Франківськ

№73 Харків — Перемишль

№79 Дніпро — Львів

№119 Дніпро — Хелм

№243/63/111 Київ, Харків, Ізюм — Львів

№24 Хелм — Київ

№92 Львів — Київ

№52 Перемишль — Київ

№9/159 Київ — Будапешт, Трускавець

№750 Ужгород — Київ

🔹 Через Трипілля-Дніпровське — Миронівку:

№22/104 Львів — Харків, Краматорськ

№130/126/90 Мукачево, Перемишль — Полтава, Кременчук, Київ

№106 Одеса — Київ

№260/258 Чоп, Ясіня — Кременчук, Кропивницький

№82/81 Ужгород — Київ

№14 Солотвино — Київ

№716 Перемишль — Київ

№76 Кривий Ріг — Київ

№140 Кам’янець-Подільський — Київ

№139 Київ — Кам’янець-Подільський

№143/141 Суми, Чернігів — Рахів

№21/103 Харків, Краматорськ — Львів

№113 Харків — Львів

№755 Київ — Луцьк

№753 Кривий Ріг — Київ

№265 Київ — Одеса

№117 Київ — Жмеринка

№715 Київ — Перемишль

Поради для пасажирів:

Зважаючи на можливі затримки, рекомендуємо пасажирам звертатися до офіційних джерел для актуальної інформації щодо руху поїздів.