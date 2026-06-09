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Пантеон Героїв 

На війні загинув захисник Юрій Тимошенко з Тернопільщини

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В Кременецьку громаду знову надійшла трагічна звістка про те, що 22 квітня 2026 року поблизу н. п. Єлисеєнкове, Сумської області, загинув військовослужбовець, житель міста Кременець, розвідник – сапер 3 відділення взводу інженерної розвідки інженерно – саперної роти військової частини ****, солдат ТИМОШЕНКО Юрій Олександрович, 1989 року народження, повідомляє міський голова Андрій Смаглюк.

Висловлюємо співчуття рідним, близьким та усім хто знав військовослужбовця Юрія!🕯️
Вічна пам’ять захиснику України, який захищав Батьківщину та кожного з нас

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