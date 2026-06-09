На війні загинув захисник Юрій Тимошенко з Тернопільщини

В Кременецьку громаду знову надійшла трагічна звістка про те, що 22 квітня 2026 року поблизу н. п. Єлисеєнкове, Сумської області, загинув військовослужбовець, житель міста Кременець, розвідник – сапер 3 відділення взводу інженерної розвідки інженерно – саперної роти військової частини ****, солдат ТИМОШЕНКО Юрій Олександрович, 1989 року народження, повідомляє міський голова Андрій Смаглюк.



Висловлюємо співчуття рідним, близьким та усім хто знав військовослужбовця Юрія!

Вічна пам’ять захиснику України, який захищав Батьківщину та кожного з нас

Поділіться:









