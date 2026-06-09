На Тернопільщині п’яний батько залишив дворічного сина посеред вулиці

У місті Бучач на Тернопільщині поліцейські врятували дворічного хлопчика, якого залишили без нагляду посеред вулиці.

Як повідомили на лінію 102 випадкові перехожі, маленька дитина перебувала сама та плакала неподалік місця з інтенсивним рухом транспорту. На виклик оперативно прибула група реагування патрульної поліції разом із поліцейською офіцеркою громади Тетяною Ібрагімовою.

Правоохоронці виявили хлопчика поблизу автовокзалу. Дитина була налякана, проте швидко заспокоїлася після того, як поліцейські взяли її на руки та встановили контакт.

Невдовзі поліцейські розшукали родичів. З’ясувалося, що батько привів дитину до центру міста та залишив її без нагляду, пояснивши це тим, що відійшов «купити цигарки». Чоловік з’явився на місці події у нетверезому стані.

Щодо жителя Бучача складено адміністративні матеріали за невиконання батьківських обов’язків та появу в громадському місці у стані алкогольного сп’яніння.

Дитину передали матері. Завдяки оперативним діям поліції та небайдужості перехожих вдалося запобігти можливій трагедії.