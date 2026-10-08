Під час виконання бойового завдання загинув захисника Ігор Товпаш з Тернопільщини

Підгаєцька громада знову в жалобі… Відійшов у вічність наш Захисник — Товпаш Ігор.

Товпаш Ігор, 21 лютого 1973 року народження, солдат, номер обслуги кулеметного взводу гірсько-штурмового батальйону військової частини А1556, до останнього залишався вірним Військовій присязі та своєму обов’язку перед Україною. Повідомляють у міській раді.

3 жовтня 2026 року, під час виконання бойового завдання в околиці населеного пункту Комишуваха Запорізької області, Ігор помер, захищаючи Україну, її свободу та незалежність.

Немає слів, які могли б втамувати біль рідних від такої непоправної втрати. У скорботі разом із родиною — вся наша громада. Щиро співчуваємо рідним, близьким, друзям та всім, хто знав Ігоря.

Нехай Господь дасть сил пережити цю важку втрату, а світла пам’ять про Ігоря назавжди залишиться у наших серцях.

Зустріч тіла Захисника відбудеться завтра, 9 жовтня, об 11:00 год. у селі Вага.

Після зустрічі траурний кортеж вирушить до батьківського дому Ігоря в селі Голендра, вул. Зарічна, 40.

Звідти кортеж вирушить до церкви Всіх Святих Українського Народу в місті Підгайці. Після церкви траурний кортеж вирушить на кладовище, де відбудеться останнє прощання та поховання.

Просимо жителів громади долучитися до зустрічі та провести нашого Захисника в останню земну дорогу. У цей скорботний день будьмо поруч із родиною.

Вічна пам’ять і вічна слава Захиснику України!