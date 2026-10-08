Чому зникає вода в річках та водоймах Тернопільщини?

Останніми роками ми дедалі частіше спостерігаємо обміління малих річок, ставків та інших водойм. Десь вода відступає від берегів, десь пересихають окремі ділянки русел. Це не випадковість, а результат поєднання природних і антропогенних чинників.

1. Зміни клімату

Підвищення температури сприяє випаровуванню води. Тривалі періоди спеки та посухи зменшують водність річок і природне поповнення водойм.

2. Малосніжні зими та зміна характеру опадів

Сніговий покрив є важливим джерелом весняного стоку. Коли зими теплі й малосніжні, води надходить у річкову мережу менше. Нерівномірні опади також не завжди забезпечують достатнє живлення річок.

3. Осушення та деградація природних екосистем

Осушені болота, деградовані заплави та знищення природної рослинності погіршують здатність ландшафтів накопичувати й поступово віддавати воду.

4. Зміни землекористування

Розорювання земель, ущільнення ґрунтів, зменшення лісистості та деградація ґрунтового покриву впливають на інфільтрацію. Частина опадів швидко стікає поверхнею, замість того щоб просочуватися в ґрунт і поповнювати підземні води.

5. Надмірне водокористування

Забір води для потреб населення, промисловості та сільського господарства може посилювати дефіцит водних ресурсів, особливо в посушливі періоди.

6. Ставки та зміна природного стоку

Водосховища й ставки змінюють природний режим річок. Випаровування з водної поверхні в спекотний період може бути значним, а зарегулювання стоку змінює сезонний розподіл води.

7. Стан водозбірного басейну

Річка починається не лише в руслі. Її водність залежить від усього водозбірного басейну – лісів, луків, боліт, ґрунтів, сільськогосподарських угідь та населених пунктів.

Для Тернопільщини це особливо важливо, адже область має густу мережу малих річок і потічків, які живлять більші водотоки – Серет, Стрипу, Золоту Липу, Коропець, Ікву та інші.

Що можна зробити?

Відновлювати природні заплави й водно-болотні угіддя, зберігати прибережну рослинність, збільшувати водопроникність ґрунтів, раціонально використовувати воду та не допускати незаконного захоплення прибережних територій.

Річка не зникає раптово – спочатку змінюється весь ландшафт, який її живить.Тому захист води це не лише очищення русла, а насамперед збереження здорового водозбірного басейну.

Oleksandr Bondar