Після довгих місяців надії додому на щиті повертається захисник Володимир Тихоліз з Тернопільщини
Після довгих місяців надії додому на щиті повертається захисник з с.Городниця
– Тихоліз Володимир Ярославович 05.07.1991 року народження. Повідомляють у скалатській міській раді.
Зв’язок із захисником обірвався у квітні 2024, ця звістка перетворилася для рідних у довгі місяці пошуків та сподівань.
На жаль, підтвердилося найгірше.
Низько схиляємо голови у скорботі перед світлою пам’яттю нашого захисника та
приносимо свої щирі співчуття батькам, рідним, друзям, побратимам та усім , хто знав воїна Володимира.
Вічна пам’ять та вічна слава Герою!