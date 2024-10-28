Після довгих місяців надії додому на щиті повертається захисник Володимир Тихоліз з Тернопільщини

Після довгих місяців надії додому на щиті повертається захисник з с.Городниця

– Тихоліз Володимир Ярославович 05.07.1991 року народження. Повідомляють у скалатській міській раді.

Зв’язок із захисником обірвався у квітні 2024, ця звістка перетворилася для рідних у довгі місяці пошуків та сподівань.

На жаль, підтвердилося найгірше.

Низько схиляємо голови у скорботі перед світлою пам’яттю нашого захисника та

приносимо свої щирі співчуття батькам, рідним, друзям, побратимам та усім , хто знав воїна Володимира.

Вічна пам’ять та вічна слава Герою!