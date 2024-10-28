29 та 30 жовтня буде низький тиск води на масиві «Сонячний»

📢До уваги тернополян! 29 та 30 жовтня в оселях деяких містян буде низький тиск води через промивку водопровідних мереж на «Сонячному» масиві.

🔻Вода з пониженим тиском може подаватися 29 жовтня з 9.00 до 17.00 год у житлові будинки в районі вул. 15 Квітня (парна сторона), Романа Купчинського, Василя Стуса, Симона Петлюри, Сергія Корольова, Андрія Сахарова.

🔻А 30 жовтня з 09.00 до 17.00 год. низький тиск води може бути в будинках у районі вул. 15 Квітня (непарна сторона), просп. Злуки (до вул. Мирона Тарнавського), вул. Мирона Тарнавського, Київської, Патріарха Любомира Гузара, Захисників України, Богдана Лепкого, Братів Бойчуків, Василя Симоненка, Володимира Великого, Леся Курбаса, бульв. Пантелеймона Куліша, Полковника Морозенка, бульв. Дмитра Вишневецького.

💧Тернопільводоканал просить вибачити за тимчасові незручності та подбати про запаси води.