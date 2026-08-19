Ворог атакував Житомир: реактивний дрон влучив у будівлю управління поліції

У середу, 19 серпня, російські війська атакували Житомир реактивними дронами. Зафіксовано влучання.

Про це повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

“Ворог атакував Житомир реактивними дронами. Є влучання у будівлю Головного управління Національної поліції в Житомирській області”, — написав він на своїй сторінці у Telegram.

На місці працюють рятувальники, медики та спеціальні служби. Інформація про загиблих і постраждалих наразі уточнюється.

Мешканців закликають зберігати спокій, не поширювати фото та відео з місця події й довіряти лише офіційним джерелам.