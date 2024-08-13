В бою за Україну, її суверенітет та незалежність, виконуючи свій військовий обов’язок 6 серпня 2024 року героїчно загинув на Донеччині старший солдат 25-тої окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ЗСУ, житель села Богданівка – МИХАЙЛОВСЬКИЙ ЮРІЙ ІГОРОВИЧ (1991 р.н). Повідомляє Підволочиська селищна рада.

🙏Висловлюємо щирі співчуття сімʼї та всій родині загиблого, друзям, односельцям та вірним побратимам.

🇺🇦Вічна памʼять!

Герої не вмирають!

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