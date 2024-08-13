На Хмельниччині пасажирський автобус з дітьми потрапив в ДТП: є загиблі

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 8 години ранку на автодорозі Н-03 у Старокостянтинівській громаді. На момент аварії в автобусі перебувало 17 дітей та 4 дорослих. За інформацією Національної поліції у Хмельницькій області, водій автобуса «ЛАЗ Лайнер» перевозив групу дітей у супроводі дорослих з селища Любар Житомирської області до села Микуличин Івано-Франківської області.

📌На місці події працювали рятувальники, які допомогли постраждалим та передали їх до рук медиків.

📌Психологи ДСНС надали підтримку сім’ям загиблих та постраждалих, які прибули на місце ДТП.

Обставини події з’ясовують правоохоронці.