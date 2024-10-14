Трагічна звістка з фронту знову сколихнула Великоберезовицьку громаду, повідомляють у селищній раді.

На фронті загинув 56-річний захисник України з Великої Березовиці, інспектор прикордонної служби в/ч 9938, старший солдат Кольцун Ігор Миколайович (13.08.1968 р.н.). Життя воїна обірвалося 11 жовтня 2024 року у районі населеного пункту Озерне Донецької області.

На захист Батьківщини Ігор Кольцун став у листопаді 2023 року. До останнього подиху воїн обороняв Україну від окупантів, залишаючись вірним військовій присязі.

Просимо жителів громади віддати останню шану захиснику України та зустріти траурний кортеж з тілом воїна 15 жовтня об 11:30 годині при в’їзді у селище Велика Березовиця (біля знаку).

Панахида розпочнеться 15 жовтня о 20:00 годині у Домі печалі смт Велика Березовиця (приміщення костелу).

Похорон відбудеться 16 жовтня об 11:00 годині.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким воїна, разом з вами розділяємо пекучий біль втрати і скорботи.

Вічна пам’ять захиснику України!