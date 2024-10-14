На Тернопільщині званням “Почесний громадянин громади” посмертно відзначили Ярослава Додика, який зніс пам’ятник Леніну

Ярослав Додик був одним із ініціаторів повалення пам’ятника Леніну в Збаражі на Тернопільщині. Про це повідомили у Збаразькій міській раді.

“З метою визнання особливих заслуг громадян перед Збаразькою міською територіальною громадою та у становленні української державності, враховуючи висновки та рекомендації постійної депутатської комісії міської ради з питань законності, правової політики, регламенту, місцевого самоврядування, підприємництва та прав споживачів, керуючись ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міською радою прийнято рішення про присвоєння звання “Почесний громадянин Збаразької громади” Додику Ярославу Євгеновичу (посмертно)”, — йдеться в повідомленні.

Що відомо про Ярослава Додика

Ярослав Додик народився 1943 року в селі Гущанки на Тернопільщині. У свідомому віці вступив у Народний Рух України.

Ярослав Додик першим вивісив український прапор на виробництві на заводі “Метеор” у Збаражі. У червні 1990 року вивішував перше українське знамено на будівлі міської ради. На міській раді тоді вперше встановили тризуб, який виготовив Ярослав Додик.

Саме він був одним із ініціаторів ліквідації памʼятника Леніну в Збаражі.