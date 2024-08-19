Зник більше року тому, – Ангелом додому повертається Володимир Ганкевич з Тернопільщини
Тернопільщина втратила воїна Ганкевича Володимира, водія кулеметного відділення взводу вогневої підтримки військової частини А7169, 30.12.1978 року народження. Він залишився вірним присязі та служінню українському народові, виявивши надзвичайну стійкість і мужність. Повідомляє Підгаєцька міська рада.
Володимир зник безвісти 17 травня 2023 року під час виконання бойового завдання з відбиття збройного нападу на позиції українських військових у районі населеного пункту Масютівка, Дворічанської селищної громади Куп’янського району Харківської області, внаслідок військової агресії російської федерації проти України.
Володимир зник безвісти 17 травня 2023 року під час виконання бойового завдання з відбиття збройного нападу на позиції українських військових у районі населеного пункту Масютівка, Дворічанської селищної громади Куп’янського району Харківської області, внаслідок військової агресії російської федерації проти України.
Щиро співчуваємо родині та близьким Володимира. Нехай Господь упокоїть його душу, а ми збережемо в серцях пам’ять про його самопожертву і героїзм.
Чин похорону відбудеться 20 серпня об 11:00 у церкві, після чого кортеж відправиться до смт Козова для церемонії поховання.
Вічна пам’ять Герою.