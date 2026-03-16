У Кременець повернули відреставровану ікону «Бог Отець» XVIII–XIX ст.

До фондів Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповіднику після завершення реставраційних робіт повернули ікону «Бог Отець» XVIII–XIX століть. Пам’ятку сакрального мистецтва відновлювали фахівці Національний науково-дослідний реставраційний центр України у Львівській філії.

Реставрація проводилася відповідно до затвердженої програми та включала комплекс консерваційних і відновлювальних заходів. Основною метою робіт було стабілізувати технічний стан ікони, зберегти її автентичний фарбовий шар та покращити загальний естетичний вигляд.

Під час реставрації фахівці здійснили укріплення основи та левкасу, стабілізували фарбовий шар, а також очистили поверхню ікони від забруднень і пізніших нашарувань. Окрім цього, було усунуто втрати ґрунту та живопису за допомогою спеціального реставраційного тонування.

Завдяки проведеним роботам вдалося значно покращити технічний стан пам’ятки та розкрити її художні особливості. Ікона «Бог Отець» XVIII–XIX століть є важливою складовою музейної колекції заповідника та цінним зразком сакрального мистецтва.

У заповіднику зазначають, що проведена реставрація не лише допомогла зберегти пам’ятку для майбутніх поколінь, а й відкриває нові можливості для її подальшого наукового дослідження.