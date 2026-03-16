Дев’ятирічний хлопчик травмувався в ДТП у Тернополі

Дорожньо-транспортна пригода сталася 13 березня у Тернополі на вулиці Микулинецькій.

Близько 18:00 навпроти автозаправної станції WOG зіткнулися два легкові автомобілі — Opel та Volkswagen.

Унаслідок аварії травмувався дев’ятирічний хлопчик. У дитини медики діагностували закриту черепно-мозкову травму. Потерпілого госпіталізували до Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня.

Обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронці.

 
 

