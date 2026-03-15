Тернопільщина у вогні. 10 пожеж за добу!

Протягом минулої доби рятувальники Тернопільської області ліквідували 10 пожеж та знешкодили вибухонебезпечний предмет часів Другої світової війни. Завдяки оперативним діям підрозділів ДСНС вдалося врятувати від знищення вогнем чотири будівлі.

Найбільше пожеж виникло у житловому секторі та на території підприємств. Зокрема, у Гусятині сталася пожежа у квартирі на п’ятому поверсі багатоповерхівки. Вогонь пошкодив газовий лічильник та котел, однак рятувальники швидко локалізували займання на площі близько 15 квадратних метрів і не допустили поширення полум’я.

Ще одна масштабна пожежа виникла на пилорамі у селі Великі Гаї Великогаївської громади. Там вогонь охопив близько 150 квадратних метрів покрівлі. Пожежу вдалося ліквідувати, а також врятувати від загоряння сусідню будівлю.

У Бережанах рятувальники гасили пожежу господарської споруди. Полум’я частково пошкодило розташований поруч житловий будинок, однак основну будівлю вдалося відстояти.

Крім того, пожежі господарських та закинутих будівель ліквідували у селах Нова Гута Монастириської громади та Харбузна Зборівської громади. Завдяки швидким діям рятувальників сусідні житлові будинки не постраждали.

Окремо рятувальники п’ять разів виїжджали на гасіння пожеж у природних екосистемах. Найбільше займання сухої трави зафіксували у селі Пробіжна Колиндянської громади, де вигорів один гектар сухостою.

Також локальні пожежі сухої рослинності ліквідовували у селах Демня Нараївської громади, Старий Збараж Збаразької громади, Озерна Озернянської громади та в мікрорайоні Пронятин у Тернополі.

Крім боротьби з пожежами, фахівці ДСНС працювали і над знешкодженням вибухонебезпечних предметів. У селі Мечищів Саранчуківської громади піротехніки вилучили та знищили 82-міліметрову мінометну міну часів Другої світової війни, яку напередодні виявили у полі.

Рятувальники закликають жителів області дотримуватися правил пожежної безпеки та не спалювати суху траву, адже такі дії можуть призвести до масштабних пожеж і завдати шкоди довкіллю.

У разі виявлення підозрілих предметів громадян просять не торкатися їх та негайно повідомляти рятувальників за номером 101.