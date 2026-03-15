На щиті захисник Володимир Чоп з Тернопільщини

На війні загинув Володимир Чоп – 46-річний інспектор прикордонної служби, вищої категорії-начальник другого відділення інспекторів прикордонної служби, першої прикордонної застави першого відділу прикордонної служби прикордонної комендатури швидкого реагування “Шквал”, працівник Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (2011-2019 рр.), повідомляють у навчальному закладі.

Колеги згадують, що він був з тих людей у кого відкрите й щире серце: У ТНТУ Володимир працював інженером першої категорії відділу проєктування, капітального будівництва та ремонту та інженером й асистентом кафедри. Колеги згадують, що він був з тих людей у кого відкрите й щире серце:"Завжди уважний до дрібниць і щирий у слові. Його «доброго дня» звучало спокійно й надійно. Володимир завжди був точний у роботі, без зайвих слів, але з повною відповідальністю".

З 20 червня 2024 року Володимир Чоп був мобілізований на військову службу. Мужньо виконуючи військовий обов’язок, воїн віддав своє життя за Україну 06 березня 2026 року поблизу населеного пункту Колодязне Куп’янського району Харківської області під час виконання бойового завдання.

У Героя залишилися мати, дружина та троє дітей.

інформаційної діяльності та соціальних наук ТНТУ Тамара Чоп. “Такої реальності я не уявляла жодного разу. Я була абсолютно точно впевнена, що він фартовий, бо він капець який добрий і ніжний. Хороша карма. Ви, напевне, знали його як мовчуна, але в нього всередині космічно багато краси і кольору було… І до війська він йшов свідомо. І дуже чесно і добре робив свою роботу. Слова командира мені то підтвердили”, – каже дружина захисника, асистент кафедриТамара Чоп.