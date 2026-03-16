У Підволочиську на територію школи підкинули макет гранати
У понеділок, 16 березня, близько 9:20 до відділення поліції №1 у Підволочиську надійшло повідомлення від офіцера служби освітньої безпеки про предмет, схожий на вибухонебезпечний, який виявили на території одного з ліцеїв.
На місце події оперативно прибули слідчо-оперативна група поліції, фахівці вибухотехнічної служби, співробітники ДСНС та інші профільні служби.
З міркувань безпеки територію навчального закладу огородили, а учнів і працівників ліцею евакуювали.
Після обстеження фахівці вибухотехнічної служби встановили, що знайдений предмет є макетом бойової гранати Ф-1.
Наразі правоохоронці з’ясовують обставини події та встановлюють, яким чином цей предмет потрапив на територію навчального закладу.
Інформацію про інцидент внесено до Журналу Єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.