У Підволочиську на територію школи підкинули макет гранати

У понеділок, 16 березня, близько 9:20 до відділення поліції №1 у Підволочиську надійшло повідомлення від офіцера служби освітньої безпеки про предмет, схожий на вибухонебезпечний, який виявили на території одного з ліцеїв.

На місце події оперативно прибули слідчо-оперативна група поліції, фахівці вибухотехнічної служби, співробітники ДСНС та інші профільні служби.

З міркувань безпеки територію навчального закладу огородили, а учнів і працівників ліцею евакуювали.

Після обстеження фахівці вибухотехнічної служби встановили, що знайдений предмет є макетом бойової гранати Ф-1.

Наразі правоохоронці з’ясовують обставини події та встановлюють, яким чином цей предмет потрапив на територію навчального закладу.

Інформацію про інцидент внесено до Журналу Єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.