У Тернополі відкрили персональну виставку художника Петра Мороза

У Тернополі відбулося відкриття персональної виставки «Живопис. Графіка» тернопільського художника Петра Мороза. Експозицію представили в Арт-галереї обласної організації Національної спілки художників України.

Виставку приурочили до 70-річного ювілею митця. До експозиції увійшло понад 70 робіт, які стали підсумком багаторічної творчої діяльності художника. Під час відкриття панувала піднесена та творча атмосфера. На подію завітали духовні особи, представники влади та громадськості, колеги-художники, журналісти, друзі та рідні митця, а також поціновувачі мистецтва.

Ювіляра привітала начальниця управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради Світлана Козелко. Вона зазначила, що в роботах митця відчувається глибокий зміст, історія та велика праця, вкладена у кожне полотно. За її словами, у непростий для країни час мистецтво допомагає людям краще розуміти сучасність, надихає та підтримує віру в перемогу України.

Петро Мороз є членом Національної спілки художників України та лауреатом обласної мистецької премії імені Братів Бойчуків. За роки творчості художник сформував власний впізнаваний стиль, у якому поєднуються символізм, історична пам’ять і духовні мотиви. У своїх роботах митець осмислює біблійні сюжети та історію України — від скіфської доби і княжих часів до сучасності.

Персональна виставка «Живопис. Графіка» триватиме у Тернополі до 12 квітня 2026 року.