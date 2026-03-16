На Тернопільщині зменшилась захворюваність на грип та ГРВІ, але госпіталізацій побільшало

У Тернопільській області зафіксували зниження рівня захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Про це повідомили у Тернопільському обласному центрі контролю та профілактики хвороб за результатами епідеміологічного моніторингу станом на 16 березня 2026 року.

За останні сім днів загальна захворюваність на грип, ГРВІ та COVID-19 становила 420,3 випадки на 100 тисяч населення. Загалом захворіла 4281 людина.

За даними фахівців, протягом тижня з 9 по 15 березня кількість хворих на ГРВІ зменшилась на 7,2% порівняно з попереднім тижнем. Тоді було зафіксовано 4615 випадків.

Найбільше серед хворих — діти. Їхня частка становить 58,3% від усіх випадків (2496 осіб). Із них школярі — 1605 дітей, що складає 64,3% від кількості захворілих дітей. У порівнянні з попереднім тижнем кількість хворих дітей зменшилась на 6,9%, а школярів — на 9,9%.

Водночас медики фіксують зростання кількості госпіталізацій. За тиждень до лікарень потрапили 150 осіб, серед них 82 дитини (54,7%). Це на 17,2% більше, ніж тижнем раніше, коли було госпіталізовано 128 пацієнтів.

Також упродовж минулого тижня нових випадків COVID-19 не зареєстровано. Для порівняння, попереднього тижня було зафіксовано два випадки коронавірусної інфекції.

Медики закликають жителів області дотримуватися профілактичних заходів, зокрема уникати контактів із хворими, дотримуватися гігієни рук та звертатися до лікаря у разі появи симптомів респіраторних захворювань.