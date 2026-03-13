Дизель і бензин різко подорожчали в Україні: де найдешевше і найдорожче пальне
З січня по березень 2026 р. ціни на бензин у найбільших українських мережах АЗС зросли на 8–17 грн/л, тоді як дизпальне додало у ціні 13–21,5 грн/л. Аналітики НафтоРинку дослідили, що найбільший приріст вчинили регіональні мережі АЗС, які продавали пальне у середньому ціновому сегменті пише Нафторинок.
Національні мережі АЗС – ОККО, WOG, UPG, БРСМ-Нафта, Parallel підняли вартість ДП на 15-17 грн/л. Державна Ukrnafta, зростання цін якої з початку кризи в Перській затоці пригальмувала влада, підняла вартість бензину на 10 грн/л, а ДП на 13 грн/л.
Серед мереж АЗС з найширшим покриттям, найбільше з початку року дизпальне та бензин А-95 подорожчали у мережі TatOil на Одещині – на 21,5 грн до 72,55 грн/л та на 17 грн до 69,55 грн/л відповідно (див. табл. нижче). Водночас ціни оператора залишаються нижчими за більшість інших мереж.
Найменший приріст ціни бензину зафіксовано на VST (+8 грн до 68,90 грн/л) та дизпального – у мережах VST, AMIC та Ukrnafta (+13 грн).
Найдешевший бензин А-95 серед найбільших мереж нині пропонує Avantage7 – 65,95 грн/л (+11 грн від початку року), а найдорожчий KLO – 71,89 грн/л (+10,90 грн).
На дизпальне найнижча ціна також на Avantage7 – 70,95 грн/л (+16 грн). Найвища ціна у KLO – 79,09 грн/л (+17,30 грн).
Ціна бензину А-95 і ДП в мережах АЗС, січень-березень 2026 р.
|Мережа
|Ціна бензину А-95, 12.03
|± від початку року
|Ціна ДП, 12.03
|± від початку року
|TatOil
|69,55
|+17,00
|72,55
|+21,50
|Chipo
|69,90
|+13,50
|75,90
|+19,20
|Маркет
|68,99
|+14,50
|74,99
|+19,00
|Укр-Петроль
|66,50
|+12,00
|73,90
|+18,30
|Motto
|66,98
|+12,89
|71,98
|+18,12
|KLO
|71,89
|+10,90
|79,09
|+17,30
|БРСМ-Нафта
|66,99
|+12,00
|71,99
|+17,00
|Marshal
|68,99
|+12,00
|72,99
|+17,00
|Mango
|67,99
|+10,00
|73,98
|+16,99
|Parallel
|69,99
|+14,00
|74,49
|+16,50
|WOG
|70,99
|+9,00
|77,99
|+16,00
|OKKO
|70,99
|+9,00
|77,99
|+16,00
|Avantage7
|65,95
|+11,00
|70,95
|+16,00
|SOCAR
|70,99
|+9,00
|77,99
|+16,00
|UPG
|68,90
|+10,00
|74,40
|+15,50
|AMIC
|67,64
|+8,87
|73,25
|+14,59
|VostokGaz
|71,99
|+12,50
|73,99
|+14,50
|Автотранс
|69,98
|+10,00
|73,98
|+14,00
|Ukrnafta
|68,99
|+10,00
|71,99
|+13,00
|VST
|68,90
|+8,00
|71,90
|+13,00
|BVS
|69,99
|+10,00
|72,99
|+13,00
Станом на 12 березня пальне на АЗС у середньому коштувало:
- бензин А-92 – 66,40 грн/л;
- бензин А-95 – 69,41 грн/л;
- бензин А-95+ – 71,58 грн/л;
- ДП – 74,55 грн/л;
- ДП+ – 77,38 грн/л;
- LPG – 42,03.
З початку року бензин А-95 подорожчав у середньому на 10,19 грн/л, дизпальне – на 15,63 грн/л.
Середні ціни на АЗС в Україні, січень-березень 2026 р.
У січні та лютому зростання цін було помірним, тоді як основний приріст припав на березень. Оператори відреагували на підвищення цін у гуртовому сегменті, спричинене загостренням ситуації на світовому нафтовому ринку. За перші 12 днів березня середня ціна бензину зросла більш ніж на 6 грн/л, дизпального – на понад 10 грн/л.