Дизель і бензин різко подорожчали в Україні: де найдешевше і найдорожче пальне

З січня по березень 2026 р. ціни на бензин у найбільших українських мережах АЗС зросли на 8–17 грн/л, тоді як дизпальне додало у ціні 13–21,5 грн/л. Аналітики НафтоРинку дослідили, що найбільший приріст вчинили регіональні мережі АЗС, які продавали пальне у середньому ціновому сегменті пише Нафторинок.

Подробиці

Національні мережі АЗС – ОККО, WOG, UPG, БРСМ-Нафта, Parallel підняли вартість ДП на 15-17 грн/л. Державна Ukrnafta, зростання цін якої з початку кризи в Перській затоці пригальмувала влада, підняла вартість бензину на 10 грн/л, а ДП на 13 грн/л.

Серед мереж АЗС з найширшим покриттям, найбільше з початку року дизпальне та бензин А-95 подорожчали у мережі TatOil на Одещині – на 21,5 грн до 72,55 грн/л та на 17 грн до 69,55 грн/л відповідно (див. табл. нижче). Водночас ціни оператора залишаються нижчими за більшість інших мереж.

Найменший приріст ціни бензину зафіксовано на VST (+8 грн до 68,90 грн/л) та дизпального – у мережах VST, AMIC та Ukrnafta (+13 грн).

Найдешевший бензин А-95 серед найбільших мереж нині пропонує Avantage7 – 65,95 грн/л (+11 грн від початку року), а найдорожчий KLO – 71,89 грн/л (+10,90 грн).

На дизпальне найнижча ціна також на Avantage7 – 70,95 грн/л (+16 грн). Найвища ціна у KLO – 79,09 грн/л (+17,30 грн).

Ціна бензину А-95 і ДП в мережах АЗС, січень-березень 2026 р.

Мережа Ціна бензину А-95, 12.03 ± від початку року Ціна ДП, 12.03 ± від початку року TatOil 69,55 +17,00 72,55 +21,50 Chipo 69,90 +13,50 75,90 +19,20 Маркет 68,99 +14,50 74,99 +19,00 Укр-Петроль 66,50 +12,00 73,90 +18,30 Motto 66,98 +12,89 71,98 +18,12 KLO 71,89 +10,90 79,09 +17,30 БРСМ-Нафта 66,99 +12,00 71,99 +17,00 Marshal 68,99 +12,00 72,99 +17,00 Mango 67,99 +10,00 73,98 +16,99 Parallel 69,99 +14,00 74,49 +16,50 WOG 70,99 +9,00 77,99 +16,00 OKKO 70,99 +9,00 77,99 +16,00 Avantage7 65,95 +11,00 70,95 +16,00 SOCAR 70,99 +9,00 77,99 +16,00 UPG 68,90 +10,00 74,40 +15,50 AMIC 67,64 +8,87 73,25 +14,59 VostokGaz 71,99 +12,50 73,99 +14,50 Автотранс 69,98 +10,00 73,98 +14,00 Ukrnafta 68,99 +10,00 71,99 +13,00 VST 68,90 +8,00 71,90 +13,00 BVS 69,99 +10,00 72,99 +13,00

Станом на 12 березня пальне на АЗС у середньому коштувало:

бензин А-92 – 66,40 грн/л;

бензин А-95 – 69,41 грн/л;

бензин А-95+ – 71,58 грн/л;

ДП – 74,55 грн/л;

ДП+ – 77,38 грн/л;

LPG – 42,03.

З початку року бензин А-95 подорожчав у середньому на 10,19 грн/л, дизпальне – на 15,63 грн/л.

Середні ціни на АЗС в Україні, січень-березень 2026 р.

У січні та лютому зростання цін було помірним, тоді як основний приріст припав на березень. Оператори відреагували на підвищення цін у гуртовому сегменті, спричинене загостренням ситуації на світовому нафтовому ринку. За перші 12 днів березня середня ціна бензину зросла більш ніж на 6 грн/л, дизпального – на понад 10 грн/л.