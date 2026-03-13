У Тернопільській області триває паспортизація водних об’єктів

Фахівці Регіонального офісу водних ресурсів у Тернопільській області продовжують системну роботу з паспортизації водних об’єктів регіону, спрямовану на упорядкування водного фонду та підвищення екологічної безпеки. Наразі роботи ведуться у різних громадах Тернопільського району, де оформляється технічна документація на водойми різного розміру та призначення.

Зокрема, проводиться паспортизація ставу площею 8,6 га у селі Потутори Бережанської територіальної громади, а також невеликої водойми площею 0,1000 га у селі Бишки Козівської територіальної громади. Під час обстеження фахівці визначають технічний стан гідротехнічних споруд, уточнюють площу, глибину та об’єм води, а також інші гідрологічні та екологічні показники водойм.

Паспортизація водних об’єктів є офіційним документом, який містить повну інформацію про конкретну водойму. Завдяки цим даним органи управління водними ресурсами можуть ефективніше контролювати стан водойм, планувати їх раціональне використання та забезпечувати належну експлуатацію гідротехнічних споруд.

Крім того, наявність паспорта водного об’єкта є необхідною умовою для передачі його в оренду, проведення природоохоронних заходів та запобігання замуленню або деградації водойми.

«Системне впорядкування водного фонду області допомагає не лише зберегти водні ресурси, а й підвищити екологічну безпеку регіону», — зазначають у Регіональному офісі водних ресурсів.

Роботи з паспортизації продовжуються і надалі, адже лише комплексне обстеження всіх водойм дозволить забезпечити раціональне використання водних ресурсів та їх збереження для майбутніх поколінь.