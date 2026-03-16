Зупинилося серце захисника Анатолія Якимчука з Тернопільщини

Знову сумна звістка для Заліщицької громади, повідомляють у міській раді.

Передчасно зупинилося серце учасника АТО/ООС, сучасної російсько-української війни, військовослужбовця Анатолія Якимчука.

Людини, яка свого часу стала на захист України, виконуючи військовий обов’язок перед державою та народом.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам покійного.

Розділяємо ваш біль і схиляємо голови у скорботі разом із вами.

Нехай Господь прийме душу спочилого у Царстві Небесному, а світла пам’ять про нього назавжди залишиться у серцях тих, хто його знав.

Вічна пам’ять і шана.