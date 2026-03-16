«Це була мрія з дитинства»: 19-річна нацгвардійка з Тернополя

Соломія Москалюк, 19 років, служить солдатом тернопільського підрозділу 2 Галицької бригади Національної гвардії України. До служби дівчина навчалася в коледжі за спеціальністю «Правоохоронна діяльність». Армія стала для неї першою роботою, і цей вибір не був випадковим.

У родині Соломії військова служба — традиція. Батько, тітка та брат — військовослужбовці. Саме приклад близьких надихнув дівчину піти цим шляхом. Батько служить у війську з 2015 року, тітка зараз на фронті, а брат навчається у Національній академії Національної гвардії України.

«Тато своїм прикладом показав, що потрібно діяти і захищати країну. Незалежно від того, чоловік ти чи жінка. Мені не було страшно. Навпаки, це була моя мрія з дитинства піти служити», — розповідає Соломія. Спочатку її мама переживала через війну, але згодом прийняла рішення доньки.

Першим етапом служби стала базова загальна військова підготовка. Протягом двох місяців новобранці вивчали тактику, медицину, стрільбу та орієнтування на місцевості. Соломія зазначає, що ставлення до жінок та чоловіків було рівним, а атмосфера у навчальному підрозділі — підтримуючою.

«Жінки дуже відповідально ставляться до своїх обов’язків. Ми можемо ефективно виконувати завдання та стояти на обороні країни», — впевнена нацгвардійка.

Найближча мета Соломії — вступ до Національної академії Національної гвардії України, здобуття вищої освіти та кар’єра офіцера. Дівчина хоче почати з посади офіцера по роботі з особовим складом і надалі розвиватися, набиратися досвіду та вдосконалюватися у службі.

Дивіться історію Соломії Москалюк у програмі «І сила, і воля» на телеканалі «Тернопіль 1».