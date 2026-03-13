Тернопільщина: надходження ПДВ зросли майже на 20%

За результатами роботи у січні-лютому цього року бізнес Тернопільщини сплатив до державного бюджету 619,2 млн грн податку на додану вартість.

Це на 19,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Станом на початок березня в області зареєстровано 3753 платника ПДВ, з них 3037 юридичних осіб та 716 підприємців.

Така динаміка – результат роботи суб’єктів господарювання, які розвивають бізнес і сумлінно сплачують податки. Податкова служба продовжує впроваджувати електронні сервіси та будувати партнерську комунікацію з платниками.