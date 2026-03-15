У Підволочиській громаді виникла транспортна криза: водії мобілізовані

У Підволочиській громаді на Тернопільщині виникла серйозна проблема з автобусними перевезеннями. У місцевій раді повідомляють, що частина рейсів фактично не виконується через брак водіїв.

Як зазначили у Підволочиській селищній раді, маршрути та транспорт у громаді є, однак водії, які раніше працювали на цих напрямках, нині мобілізовані та служать у лавах Збройних сил України.

«Маршрути є. Автобуси є. Люди щодня потребують доїхати на роботу, до лікарні, до школи чи у справах. Але водії, які працювали на цих маршрутах, сьогодні захищають Україну», — повідомили у громаді.

У зв’язку з цим місцева влада звернулася до жителів із проханням відгукнутися тим, хто має відповідну категорію водійського посвідчення та готовий працювати водієм автобуса.

Водночас у коментарях до повідомлення жителі громади висловлюють іншу думку щодо причин проблем із перевезеннями.

Зокрема, жителька громади Оля Бороговина зазначає, що ситуація може бути пов’язана не лише з браком водіїв. За її словами, вже близько шести тижнів не виконуються рейси на маршруті Тернопіль — Підволочиськ через Скалат, Городницю, Іванівку, Качанівку та Мислову, зокрема рейси о 06:35 та 16:00.

«Ми вже шість тижнів бачимо, як “брак водіїв” дивним чином існує лише для цих рейсів. Водночас на напрямку Тернопіль — Підволочиськ цей самий перевізник має і водіїв, і автобуси», — написала вона.

Жінка також вважає, що перевізник може надавати перевагу більш прибутковим рейсам, а соціально важливі напрямки залишаються без обслуговування. Вона закликала владу втрутитися у ситуацію та, у разі необхідності, дозволити працювати на маршруті іншим перевізникам.

Своєю чергою інший житель громади Степан Прокопович зазначає, що проблема з перевезеннями має комплексний характер. За його словами, водії старшого віку відмовляються працювати, а молоді не поспішають іти на таку роботу через ризик мобілізації.

«Без броні молоді водії не хочуть працювати і бояться мобілізації. Водночас власників автобусів не влаштовують витрати на обслуговування маршрутів», — написав він.

За словами чоловіка, на деякі маршрути оголошують конкурси, однак перевізники не поспішають брати участь у них.

Наразі у громаді сподіваються, що проблему вдасться вирішити завдяки пошуку нових водіїв та співпраці з перевізниками, адже автобусне сполучення є важливим для жителів сіл, які щодня добираються до роботи, навчання та медичних закладів.