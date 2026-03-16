Тернополяни 4 роки не передавали автівку, яка була придбана для військових

За сприяння прокурорів Тернопільської окружної прокуратури та правоохоронців автомобіль, що перебував у незаконному користуванні, передали на потреби Збройних сил України.

Йдеться про транспортний засіб вартістю понад 247 тисяч гривень, який раніше вилучили як речовий доказ у кримінальному провадженні.

До правоохоронців звернулася жителька Тернополя із заявою, що автомобіль, який вона придбала у 2022 році як гуманітарну допомогу, не був переданий за призначенням до військової частини. Натомість транспорт використовували сторонні особи.

Згодом цей автомобіль Volkswagen виявили у Тернополі та вилучили в осіб, які користувалися ним незаконно. Транспортний засіб помістили на арештмайданчик, а правоохоронці почали з’ясовувати всі обставини правопорушення.

Ухвалою слідчого судді від 12 березня 2026 року задоволено клопотання адвоката в інтересах заявниці. Суд скасував арешт із речового доказу — автомобіля — та ухвалив передати його для потреб Збройних сил України в одну з військових частин.