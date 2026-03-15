У Тернополі на кілька днів частково перекриють вулицю Текстильну

У Тернополі з 16 березня частково перекриють рух транспорту на вулиці Текстильній. Обмеження діятимуть у зв’язку з проведенням поточного ремонту дорожнього покриття.

Як повідомили у Тернопільській міській раді, роботи триватимуть з 16 по 20 березня щодня з 09:00 до 22:00.

Під час ремонту дорожники виконуватимуть фрезерування асфальтобетонного покриття проїзної частини, підсилення основи щебенево-піщаною сумішшю, а також влаштування нового асфальтобетонного покриття.

У міській раді просять водіїв врахувати тимчасові зміни в організації дорожнього руху та за можливості обирати альтернативні маршрути пересування містом.