Встигни долучитися до кращих! Національна академія сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного запрошує на навчання

Розуміючи, наскільки непросто зараз потенційним вступникам у деяких куточках країни, ми залишаємо вікно можливостей для тих, хто бажає пов’язати своє життя з офіцерською службою.

Якщо з тих чи інших причин ви не встигли подати свої документи в рамках вступної кампанії, наші фахівці готові розглянути ваш випадок в індивідуальному порядку.

Квота обмежена, тож не гайте часу!

Для довідок звертайтеся за телефонами:

(032) 238-65-34

099-421-80-54