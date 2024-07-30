21:08 | 30.07.2024
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Війна 

Встигни долучитися до кращих! Національна академія сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного запрошує на навчання

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Розуміючи, наскільки непросто зараз потенційним вступникам у деяких куточках країни, ми залишаємо вікно можливостей для тих, хто бажає пов’язати своє життя з офіцерською службою.

😔 Якщо з тих чи інших причин ви не встигли подати свої документи в рамках вступної кампанії, наші фахівці готові розглянути ваш випадок в індивідуальному порядку.

🔥 Квота обмежена, тож не гайте часу! 🔥

Для довідок звертайтеся за телефонами:

☎️ (032) 238-65-34

📱 099-421-80-54

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *