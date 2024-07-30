Встигни долучитися до кращих! Національна академія сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного запрошує на навчання
Розуміючи, наскільки непросто зараз потенційним вступникам у деяких куточках країни, ми залишаємо вікно можливостей для тих, хто бажає пов’язати своє життя з офіцерською службою.
Якщо з тих чи інших причин ви не встигли подати свої документи в рамках вступної кампанії, наші фахівці готові розглянути ваш випадок в індивідуальному порядку.
Квота обмежена, тож не гайте часу!
Для довідок звертайтеся за телефонами:
(032) 238-65-34
099-421-80-54