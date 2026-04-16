Тернопільщина втратила Героя України Олександра Мельника

Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області повідомило про загибель Героя України Олександра Миколайовича Мельника.

Олександр Мельник працював у Головному управлінні з червня 2016 року до лютого 2024 року, де зарекомендував себе як відповідальний, професійний та відданий своїй справі фахівець.

З початком повномасштабної війни він став на захист України та віддав своє життя за свободу і незалежність держави.

У Держпродспоживслужбі висловили щирі співчуття родині, близьким і всім, хто знав загиблого.

Світла пам’ять Герою.