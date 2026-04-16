На Закарпатті підліток влаштував стрілянину під час уроку: поранено учня

В одному з навчальних закладів Ужгородського району учень здійснив постріл та поранив однокласника, повідомляють в Національній поліції.

Сьогодні о 09:30 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що  учень 9-го класу погрожував учасникам освітнього процесу. Неповнолітній раптово під час уроку дістав пістолет та здійснив два постріли – одним поранив свого однокласника. Після цього хлопець втік у невідомому напрямку. Патрульні поліцейські затримали хлопця. 

Наразі на місці події працюють наряди поліції. Медики оглянули потерпілого, його життю та здоровʼю нічого не загрожує. Поліцейський вилучили пістолет – попередньо, травматичний. 

Слідчі та ювенальні поліцейські зʼясовують всі обставини. Зокрема, як в руки неповнолітнього потрапила зброя. Вирішується питання правової кваліфікації події.


